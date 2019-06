Coupe du monde féminine 2019 : à quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture avant France-Corée du Sud ?

Pour cette 8e édition de la Coupe du monde, qui a lieu tous les quatre ans depuis 1991, la toute première en France, les organisateurs ont monté un spectacle composé de plusieurs tableaux qui vont s'enchaîner avec un final qu'on nous promet "spectaculaire". "On va revenir l'évolution du football féminin et célébrer notre slogan "Le moment de briller" en mettant à l'honneur le foot, les villes hôtes et la ville Lumière qu'est Paris", nous explique Erwan Le Prévost.





Si sur le terrain la fête s'annonce grandiose, les tribunes du Parc des Princes ne seront pas en reste. "On a la chance de pouvoir compter sur un stade plein et une tribune présidentielle où l'on retrouvera des chefs d'État et des ministres", ajoute-t-il. D'illustres joueuses et joueurs viendront garnir les gradins de l'enceinte parisienne. Si Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France masculine, ne sera pas assis dans la "corbeille" en raison du match qualificatif des Bleus à l'Euro 2020 face à la Turquie, samedi 8 juin à 20h45 (en direct sur TF1), la présence du président Emmanuel Macron nous a été confirmée.