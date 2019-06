Coupe du monde 2019 : l’équipe de France devra aussi affronter... la canicule

Des visages grimaçants et des jambes percluses de crampes. C’est peu dire que les Bleues ont souffert, dimanche soir, pour arracher leur qualification en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 au bout de la prolongation, et l’opposition du Brésil n’est pas seule responsable. "Il a fait chaud, les organismes n’étaient pas habitués. Et quand on ajoute une prolongation, ce n’est jamais simple. On va voir ce qu’il va se passer cette semaine", a ainsi noté la sélectionneuse, Corinne Diacre, après coup.