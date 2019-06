Coupe du monde 2019 : la barre du million de billets vendus franchie

Quatre jours après son lancement et la victoire éclatante des Bleues face à la Corée du Sud (4-0), la Coupe du monde 2019 se déroulant en France continue de séduire le public. Ce mardi, la FIFA a annoncé dans un communiqué avoir franchi la barre du million de billets vendus pour la compétition, sur un total d'1,3 million de places disponibles. "La barre symbolique du million de billets écoulés a été franchie hier par le Comité d’Organisation Local et la FIFA sur le 1,3 million de places disponibles", s'est félicitée l'instance mondial de football.





"Quatorze rencontres sur cinquante deux sont à guichets fermés - dont deux déjà disputées à Paris, vendredi, et à Grenoble, dimanche dernier", a ajouté la FIFA, détaillant le nombre de places vendues par ville. Ainsi, Paris totalise 233 000 places vendues, devant Lyon (130 000), Rennes (113 000), Valenciennes (107 000) et Le Havre (106 000). Nice, Reims, Grenoble et Montpellier ont respectivement vendu 92 000, 91 000, 71 000 et 57 000 places.