Coupe du monde féminine 2019 : la ferveur autour des Bleues

L'équipe de France féminine de football a parfaitement réussi son entrée dans le tournoi mondial et sa rencontre avec le public. Près de dix millions de téléspectateurs ont suivi le match à la télévision. Devant un écran géant dans le restaurant d'un camping, entre joueuses amateurs dans un club de foot ou tout simplement dans son salon, tout le pays a vibré. Comme les joueuses du club de foot de Grenoble, nombreux sont ceux qui croient à la performance des Bleues.



