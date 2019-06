Coupe du monde féminine 2019 : la France derrière les Bleues

La Coupe du monde 2019 est bien plus qu'un évènement sportif pour notre pays. Elle pourrait devenir un moment historique pour le football féminin. D'ailleurs, les supporters ont très envie de retrouver les émotions de juillet 2018, lorsque l'équipe de France masculin a gagné la Coupe du monde. Chez eux, tous les pronostics donnent les Bleues vainqueurs de la compétition.



