Le carnet de bord du Mondial : tenantes du titre, les États-Unis repartent à la conquête du monde

La voie semble toute tracée pour les États-Unis. Sélection nationale la plus titrée du football féminin avec trois titres mondiaux (1991, 1999 et 2015), quatre olympiques (1996, 2004, 2008 et 2012) et une première place au classement Fifa, l'équipe des "Stars and Stripes" est la grande favorite de ce Mondial. Après leur victoire en 2015 au Canada, les Américaines de Jill Ellis ambitionnent de devenir la première nation à réaliser le doublé inédit dans l'histoire en conservant leur trophée. Les "Yanks", menées par une pléiade de stars (Alex Morgan, Carli Lloyd et Megan Rapinoe), semblent un cran au-dessus dans ce Groupe F.





Et le premier adversaire qui se profile, la Thaïlande (à 21h, en live commenté sur LCI), devrait confirmer cette impression. Avec pour seul palmarès une médaille d'or en Coupe d'Asie en 1983, les "Éléphantes de Guerre" ne comptent qu'une participation, tout sexe confondu, en Coupe du monde. C'était en 2015, il y a quatre ans. Lors de cette édition, elles avaient remporté un match de poules face à la Côte d'Ivoire (3-2). Si ce déficit d'expérience devrait leur être fatal face à l'ogre américain, l'espoir d'accrocher une troisième place, peut-être qualificative pour les huitièmes de finale, pourrait suffire au bonheur des Thaïlandaises.





Le programme du mardi 11 juin

15h : Nouvelle-Zélande-Pays-Bas (Groupe E, Le Havre) en direct sur Canal+ Sport

18h : Chili-Suède (Groupe F, Rennes) en direct sur Canal+ Sport

21h : États-Unis-Thaïlande (Groupe F, Reims) en direct sur Canal+ Sport