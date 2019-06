Le carnet de bord du Mondial : la Norvège, le match de la confirmation pour les Bleues

Enchaîner et pourquoi pas se qualifier. Après leur entrée en matière plus que parfaite face à la Corée du Sud (4-0) vendredi en match d'ouverture, les Bleues tenteront de poursuivre sur leur belle dynamique. Les filles de Corinne Diacre, qui ont pris leurs quartiers à Mandelieu, vont trouver sur leur route un adversaire bien plus coriace, la Norvège, l'autre favori du Groupe A, mercredi à Nice (à 21h en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr). Elles vont tenter de s'offrir un deuxième succès dans la compétition, qui sera synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, en cas de nul entre le Nigeria et la Corée du Sud.





"Il faudra montrer autant de sérieux que contre la Corée. Si on mène 3-0 à la mi-temps et qu'on ne joue qu'une période, ça me va très bien", a prévenu la sélectionneuse tricolore mardi devant la presse. Certes orphelines de leur star Ada Hegerberg, brouillée avec sa Fédération depuis le dernier Euro, les Norvégiennes n'en demeurent pas moins une équipe dont il faut se méfier. Elles ont terminé premières de leur groupe qualificatif devant les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, et ont débuté leur campagne dans ce Mondial sans trembler en s'imposant face au Nigeria (3-0). Mais, ayant joué samedi soir, elles se présentent à Nice avec une journée de récupération en moins que les Bleues. Tout sauf insignifiant à ce niveau.





Le programme du mercredi 12 juin

15h : Nigéria-Corée du Sud (Groupe A, Grenoble) en direct sur Canal+ Sport

18h : Allemagne-Espagne (Groupe B, Valenciennes) en direct sur Canal+

21h : France-Norvège (Groupe A, Nice) en direct sur TF1 et Canal+