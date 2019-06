Le carnet de bord du Mondial : Australie-Brésil, un classique à enjeu pour les grands débuts de Marta

Le sport est fait de grandes rivalités. L'instant d'un match, le temps se suspend et la rivalité prend vie. Celle qui oppose l'Australie et le Brésil, depuis 1988, en est l'un des exemples les plus frappants. Pour la quatrième édition consécutive, "Matildas" et "Canarinhas" se retrouvent en Coupe du monde, jeudi (à 18h, en live commenté sur LCI) au stade de la Mosson à Montpellier. Si les Brésiliennes présentaient jusqu'alors un bilan positif, la balance s'est équilibrée ces dernières années pour aujourd'hui pencher légèrement en faveur des Australiennes. Depuis leur défaite lors du tournoi olympique à Rio en 2016, les coéquipières de Samantha Kerr restent sur quatre victoires, séquence au cours de laquelle elles ont inscrit 14 buts.





Mais, surprise par l'Italie (2-1) lors de son entrée en lice, l'Australie est déjà dos au mur. Et quasiment dans l'obligation de l'emporter pour espérer entrevoir les huitièmes de finale. Ce "choc" du Groupe C revêt donc d'une importance capitale, d'autant plus que la Seleção, vainqueure de la Jamaïque (3-0) lors de son premier match, peut déjà valider son billet pour la suite du tournoi en cas de victoire associée à un nul entre les Jamaïcaines et les Italiennes vendredi, à 18h à Reims.





Le programme du jeudi 13 juin

18h : Australie-Brésil (Groupe C, Montpellier) en direct sur Canal+ Sport

21h : Afrique du Sud-Chine (Groupe B, Paris) en direct sur Canal+ Sport