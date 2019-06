Le carnet de bord du Mondial : les choses sérieuses, c'est aujourd'hui pour les Bleues !

Les choses sérieuses commencent pour les Bleues. Après leur parcours sans fausse note, trois succès en autant de matches, les filles de Corinne Diacre vont se frotter au Brésil (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI) en huitièmes de finale. L'affiche les fait rêver. Et s'annonce être une très belle entrée en matière dans cette phase à élimination directe avant peut-être de retrouver les tenantes du titre et favorites à leur propre succession, les États-Unis, en quarts de finale, le 28 juin au Parc des Princes. Mais avant de penser aux Américaines, il leur faudra écarter une Seleção coriace et en regain de forme.





Donnée favorite de cette confrontation, l'équipe de France passe un véritable test face aux coéquipières de Marta, qui ont décroché leur billet dans la douleur en terminant à la troisième place du Groupe C, derrière l'Italie et l'Australie. Capable de marquer assez facilement, avec Cristiane auteure d'un triplé contre la Jamaïque (3-0), et de s'écrouler à tout moment comme face à l'Australie (3-2), la faute à une arrière-garde souvent défaillante, ce Brésil demeure insondable. "On se concentre sur ce match-là avec sérénité", a annoncé la sélectionneuse française Corinne Diacre à la veille de ce huitième de finale au Havre. "Une nouvelle compétition démarre, avec un vainqueur et un perdant à la fin de cette rencontre."





Le programme du dimanche 23 juin

17h30 : Angleterre-Cameroun (Valenciennes) en direct sur TMC et Canal+

21h : France-Brésil (Le Havre) en direct sur TF1 et Canal+