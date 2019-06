Le carnet de bord du Mondial : un miracle, voilà de quoi a besoin l'Espagne pour battre les États-Unis

Sur le papier, c'est David contre Goliath. Les États-Unis, triples championnes du monde en titre et archi-favorites pour leur succession, s'avancent dans un fauteuil à l'heure de retrouver l'Espagne ce lundi (à 18h, en direct sur TMC et en live commenté sur LCI) en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais la beauté du sport est ainsi faite qu'il y a toujours une part d'incertitude dans le résultat. La meilleure équipe ne l'emporte pas toujours. Et la "Roja" entend bien déployer tout son bagage technique et tactique pour rivaliser avec les Américaines, et pourquoi pas créer la sensation en les faisant chuter.





Le seul précédent entre les deux sélections remonte au mois de janvier de cette année : les Américaines s'étaient imposées sur la plus petite des marges (1-0) lors d'un match amical à Alicante, grâce à un but de Christen Press. Une prestation sur laquelle les joueuses de Jorge Vilda, qui ont aussi donné du fil à retordre l'Allemagne (1-0) lors de la phase de poules, vont pouvoir s'appuyer pour réaliser ce qui serait l'un des plus grands exploits de l'histoire de la compétition. Leur puissance défensive (deux buts encaissés) et trois jours de repos supplémentaire par rapport aux "Yanks" pourraient peser dans la balance.