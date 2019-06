Le carnet de bord du Mondial : Italie-Chine et Pays-Bas-Japon, deux derniers huitièmes indécis

Elle est l'arme fatal des Pays-Bas. À 22 ans, Vivianne Miedema n'est pas du genre à perdre son temps. Celle qui a battu des records de précocité en jouant son premier match en élite néerlandaise à l'âge de 15 ans a déjà marquer le "voetbal" de son empreinte. Auteure d'un doublé décisif face au Cameroun (3-1) en phase de poules de la Coupe du monde, elle est devenue la meilleure buteuse de l'histoire des "Oranjeleeuwinnen" avec 60 buts en 77 sélections. Soit un de plus que Manon Melis, qui avait signé sa 59e et dernière réalisation à 29 ans. Une performance réalisée moins de six après sa première cape, à 17 ans.