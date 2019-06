Le carnet de bord du Mondial : jour de relâche avant les quarts de finale

Après Paul le poulpe, regretté pronostiqueur émérite du Mondial en 2010, et Achille le chat, un félin blanc et sourd qui avait pris la succession de la pieuvre pour les matches la Coupe du monde 2018, un nouvel animal se prête au jeu des pronostics. Il s'agit de Juju la tortue de nos confrères du quotidien La Voix du Nord. Le reptile est positionné face à deux drapeaux, l'un américain et l'autre français. Pour le quart France-États-Unis de vendredi (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), il file (lentement) vers le pavillon bleu blanc rouge. Juju a-t-il vu juste ? On croise les doigts pour les Bleues.