Le carnet de bord du Mondial : Italie-Pays-Bas et Allemagne-Suède, deux quarts pour une demie

Il y a quelques jours, on avait eu le droit à un Australie-Brésil (3-2), affiche familière de la Coupe du monde. Ce samedi, place à un autre classique du Mondial avec Allemagne-Suède à Rennes (à 18h, en direct sur TMC et en live commenté sur LCI). Les deux finalistes de l'édition 2003 aux États-Unis, qui avait vu la "Mannschaft" triompher (2-1), vont nous offrir une réédition de la deuxième affiche la plus jouée dans l'histoire de la compétition (cinq fois en 1991, 1995, 2003, 2015 et donc 2019). Dans leur histoire, les deux sélections se sont affrontées à 28 reprises. Jusqu'ici, le bilan est nettement en faveur des Allemandes qui ont gagné 20 rencontres contre 7 seulement pour les "Blågult". Le seul match nul, un 0-0, date de l'Euro 2017.





Si l'avantage psychologique est en faveur des championnes olympiques 2016, qui retrouveront leur pièce-maîtresse Dzsenifer Marozsán, de retour de blessure, elles redoutent l'équipe suédoise, toujours placée mais jamais gagnante. Outsiders parmi les quarts de finalistes restants, les joueuses de Peter Gerhardsson se tiennent en embuscade, à l'affût de la moindre défaillance des favorites. Après leur succès face au Canada (1-0) en huitièmes de finale, les Suédoises semblent en pleine possession de leurs moyens pour enfin vaincre leur bête noire, ce qu'elles n'ont plus fait depuis l'Algarve Cup en mars 2015.





Le programme du samedi 29 juin

15h : Italie-Pays-Bas (Valenciennes) en direct sur TMC et Canal+

18h30 : Allemagne-Suède (Rennes) en direct sur TMC et Canal+