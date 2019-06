Le carnet de bord du Mondial : c'est le coup d'envoi !

En Corée du Sud, on la surnomme "Messi So-yun". Là-bas, son nom s'accompagne toujours des superlatifs "la plus jeune", "la première" ou encore "la meilleure". Le parcours de Ji So-yun a fait naître les comparaisons avec la légende Cha Bum-kun, éclaireur du football sud-coréen en Europe et vainqueur de deux Coupes de l'UEFA avec l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen dans les années 1980. Première joueuse asiatique à évoluer en Premier League en 2014, Ji So-yun a découvert l'équipe nationale à l'âge de 15 ans et, au fil du temps, en est devenue la meilleure buteuse (54 réalisations en 155 sélections).