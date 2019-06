Le carnet de bord du Mondial : après les Bleues, déjà un choc au sommet

Joueuse spectaculaire, au service du collectif et capable de coups d'éclat à tout moment, Marozsán engrange les trophées à longueur de saisons. Triple championne de France et vainqueure de trois Ligue des champions avec son club, Lyon, elle connaît une réussite tout aussi éclatante en sélection, en témoignent ses succès à l'Euro 2013 et aux JO 2016. Elle n'est pour autant pas rassasiée et entend épingler une troisième étoile sur le maillot de la Mannschaft, la première depuis 2007 et la première pour elle.