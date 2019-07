Le carnet de bord du Mondial : l’Angleterre et la Suède se disputent la médaille de bronze

On a souvent tendance à considérer le match pour la 3e place, entre les deux perdants des demi-finales, comme une rencontre au rabais. On a tort : généralement, les équipes se donnent corps et âme pour sauver l'honneur et ne pas repartir les mains vides, sans pour autant tomber dans une gestion calculatrice du résultat. "Ce seront deux équipes blessées qui se feront face demain (samedi), vous verrez deux équipes exceptionnelles qui vont attaquer pour s'offrir cette médaille de bronze. Ce n'est pas la médaille que nous voulions gagner, mais c'est la seule que nous pouvons gagner maintenant. L'équipe qui gagnera sera celle qui aura surmonté la désillusion mentale d'une défaite. Ce sera un bon baromètre pour nous en matière d'opposition : pouvons-nous battre des équipes comme la Suède ? Elles sont bien organisées, ont un bon système, des joueuses offensives fantastiques et elles tentent régulièrement, comme nous, de dépasser ce cap des demi-finales, de gagner des tournois", a joliment verbalisé le sélectionneur anglais Phil Neville.