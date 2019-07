Le carnet de bord du Mondial : la Suède et les Pays-Bas à la lutte pour l'autre place en finale

Pour une fois, on a décidé de ne pas vous proposer un but. Mais un arrêt de gardienne. C'est l'action du match qui propulse les américaines en finale. Après avoir refusé un but d'Ellen White, pour hors jeu, l'arbitre demande l'assistance vidéo. Un pénalty est alors accordé après une faute de l'américaine Becky Sauerbrunn, contre l'attaquante anglaise. La goalie Alyssa Naehr, dans les pas de Hope Solo, arrête le pénalty tiré par Steph Houghton et envoie ainsi la sélection US (une nouvelle fois) en finale.