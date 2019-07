Le carnet de bord du Mondial : la tension monte en attendant la finale !

En marquant contre l’Angleterre en demi-finale mardi, l’Américaine Alex Morgan a déclenché une énorme tempête. Pourquoi ? Parce qu’elle a cru bon de célébrer son but en mimant la dégustation d’une tasse de thé, ce que les Anglais, allez savoir pourquoi, ont vu comme une provocation. En fait, il s’agissait d’une référence à un célèbre mème sur Internet, dans lequel un personnage sirotant du thé dans une situation de panique supposée, démontre ainsi sa décontraction. Dans la bouche de l’attaquante, cela donne : "On est en quelque sorte sur une scène, donc je me vois comme une interprète et j’essaye de divertir. C’est une pose amusante et on cherche toujours les bonnes célébrations, je crois que celle-là a bien collé." Shocking, really ?