Le carnet de bord du Mondial : le jour de gloire est (peut-être) arrivé

On le sait, vous n'aurez d'yeux que pour les Bleues, mais jetez tout de même un oeil à la star et capitaine américaine Alex Morgan, un peu en-dessous de son niveau pour l'instant dans ce Mondial (bien que meilleure buteuse du tournoi), en raison d'un bobo à un genou, mais qui devrait avoir repris quelques forces après avoir été laissée au repos lors deux dernières rencontres. Sa renommée est aussi grande que sa vitrine à trophées. Morgan (161 sélections, 102 buts) a raflé toutes les distinctions possibles avec les Stars and Stripes et ses clubs : une Coupe du monde, un Mondial U20, une médaille d'or olympique, deux titres nationaux et un autre continental. L'attaquante d'Orlando Pride, passée par Lyon à l'hiver 2017, le temps de remporter un championnat de France, une Coupe de France et une Ligue des champions, est la définition même du "clutch player", ces grandes joueuses en mesure de sublimer leurs partenaires et de définir l'issue d'une partie serrée.