Le carnet de bord du Mondial : les Pays-Bas et le Canada en quête d'un billet pour les 8es

C'est un but qui a compté pour du beurre, puisque l'Écosse s'est finalement inclinée face au Japon (2-1) vendredi après-midi. Mais c'est tout de même le plus beau de ce match, et l'un des plus beaux inscrits depuis le début du tournoi. Il est l’œuvre de Lana Clelland, d'une somptueuse frappe du gauche de 25 mètres en plein dans la lucarne d'Ayaka Yamashita.