Le carnet de bord du Mondial : place au dernier carré

Megan Rapinoe a marqué la totalité des buts inscrits par les Etats-Unis en huitièmes et en quarts de finale. L'Américaine a en effet marqué un doublé face à l'Espagne puis face à la France, des matches remportés 2 buts à 1 par les USA. Si la joueuse de Seattle n'est pas à son meilleur niveau depuis le début de la compétition, elle monte en puissance et sait se montrer décisive quand son équipe en a besoin. Au contraire d'Alex Morgan, qui depuis son quintuplé face à la Thaïlande n'a plus marqué. Elle est même apparue à plusieurs reprises diminuée physiquement ces deux derniers matches.





Si elle brille sur le terrain, Megan Rapinoe est également l'Américaine qui fait le plus parler d'elle en dehors. Sa forte personnalité intrigue, ses combats pour l'égalité est salué, et son refus de chanter l'hymne américain à chaque début de rencontre est à chaque fois commenté. Y compris par le président des Etats-Unis, Donald Trump.