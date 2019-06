Le carnet de bord du Mondial : un Angleterre-Argentine pour l’Histoire

C’est l’exercice d’entraînement le plus singulier aperçu jusqu’alors dans ce Mondial, et on le doit à l’équipe d'Écosse. Il s’exécute sans ballon, mais avec... un poulet en plastique. En gros, la joueuse l’ayant en main n’a plus le droit de courir et doit lancer l’objet sur une de ses coéquipières qui, si elle a été touchée, doit quitter le terrain, le tout jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une personne. L’idée étant de trouver des espaces de course dans de petits périmètres. Il fallait y penser.