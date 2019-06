Coupe du monde 2019 : "le chemin est encore long", souligne Corinne Diacre

Même si elle était ravie de la première victoire de son équipe vendredi, Corinne Diacre n'a pas très apprécié le clapping et le tour d'honneur de ses joueuses. Dès leur arrivée dans les vestiaires, la sélectionneuse a mis la pression aux Bleues. "Savourez, profitez de cet instant, mais gardez bien les pieds sur terre. Le chemin est encore long. On n'a encore rien gagné", a-t-elle prévenu.



