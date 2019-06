Coupe du monde 2019 : le poste de gardienne est-il encore le talon d'Achille du foot féminin ?

"Il y a aussi des boulettes chez les garçons chaque week-end, à la différence que les images ne tournent pas en boucle sur les chaînes de télévision", fustige Amandine Guerin, entraîneuse des gardiennes de l'AS Soyaux, en D1 féminine. "Nous, quand notre gardienne fait une erreur, sa seule faute de main de la saison, on ne la loupe pas et on se moque d'elle." "Dès qu'on fait une erreur, tout est remis en question : la qualité, les performances, le nom..." explique à LCI Karima Benameur, internationale tricolore (5 sélections) passée par le PSG et le Paris FC. "Tout s'efface en un clin d'œil. Cela m'est arrivé cette année, où pendant un match, j’ai fait deux grosses boulettes coup sur coup. Sur le moment, on est seul face à la critique et au regard des autres. Ce n'est pas évident à vivre." "Forcément, quand c'est le 15e tir qu'on concède, des fois un manque de concentration fait qu'on peut se louper. On est des humains aussi, on fait tous des erreurs", ajoute le coach des gardiennes.





Longtemps considéré comme peu fiable et dépourvu de talents, le poste de dernier rempart a connu une nette progression ces dernières années. Notamment en D1 féminine, où évoluent quelques-unes des meilleures gardiennes au monde : Sarah Bouhaddi (Lyon), Christina Endler et Katarzyna Kiedrzynek (PSG). "Même si elles sont critiquées, on peut être fières de les avoir. On compte de très bons éléments dans notre championnat", nous indique Karima Benameur. "Que ce soit en équipe de France ou dans les clubs de D1 féminine, on est plutôt bien loties. Il y a aussi des jeunes gardiennes qui commencent à arriver."