Coupe du monde féminine 2019 : Le Sommer, Marta, Kumagai... les 10 joueuses qui vont vous éblouir au Mondial

"Les personnes qui me connaissent savent que je suis une combattante et que je reviendrai plus forte", avait promis Dzsenifer Marozsán, le 18 juillet 2018 dans un post Facebook, après sa grave embolie pulmonaire. Moins d'un an après avoir révélé le diagnostic médical, la meneuse allemande a tenu sa parole en réussissant un retour bluffant sur les terrains de football. En témoigne son deuxième titre d'affilée de meilleure joueuse de D1 décroché mi-avril. Une récompense on ne peut plus méritée et logique pour la milieu de l'Olympique lyonnais, considérée - à juste titre - comme l'une des meilleures joueuses au monde.





Troisième du Ballon d'Or féminin, Marozsán fait partie de ces joueuses d'exception qui respirent le football. La numéro 10 de la Mannschaft, triple championne de France et vainqueure de trois Ligue des champions avec l'OL, est un pur régal pour les yeux. Son sens du jeu, sa vista et sa qualité de dribble en font l'une des joueuses les plus spectaculaires au monde. Championne d'Europe 2013 et médaillée d'or à Rio en 2016, l'Allemande rêve de "ramener la Coupe à la maison" pour la première fois depuis 2007.