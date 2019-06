Coupe du monde féminine 2019 : les Bleues affronteront le Nigeria le 17 juin

L'équipe du Nigéria est la championne d'Afrique de football. C'est en effet la meilleure équipe du continent africain et elle peut encore obtenir son ticket pour les huitièmes de finale. Les joueuses nigérianes vont tout donner le 17 juin 2019 pour battre les Bleues à domicile. Pour ces dernières, ce match contre l'équipe africaine sera physiquement difficile. Un nul suffira aux joueuses tricolores pour conforter leur première place du groupe A.



