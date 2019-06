Coupe du monde féminine 2019 : les Bleues se préparent pour le grand soir

Pour l'équipe de France féminine de football, la soirée du 7 juin 2019 est un grand moment. Les joueuses sont impatientes de chanter La Marseillaise, qui déclare le début officiel de la Coupe du monde 2019 au Parc des Princes. C'est effectivement la compétition la plus importante de leur carrière. Pour s'y préparer, elles ont eu droit à une séance de réveil musculaire, dès neuf heures, pour relâcher la pression qui les entoure.



