Coupe du monde féminine 2019 : les Bleus ont encouragé leurs homologues féminines

Durant cette semaine, les Bleues ont vu le président de la République à la Clairefontaine qui leur témoignait son soutien. Elles ont également dîné avec les champions du monde, qui, leur ont transmis quelques messages d'encouragement. "Soyez fières de porter ce maillot. Je suis de tout cœur avec vous et derrière vous pour aller le plus loin possible", a dit Didier Deschamps. "On compte sur vous, toute la France va vous soutenir, allez les Bleues !", a ajouté Raphaël Varane.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.