Mondial 2019 : les joueuses australiennes exigent des primes égales à celles des hommes

Le Professional Footballers Australia souligne également que cet écart se creuse d'année en année, avec une augmentation du fossé estimé à 27 millions de dollars au cours des quatre dernières années. Interrogé par Sports Illustrated, le porte-parole de la PFA, Julius Ross, prévient : "C’est la première étape d’une action en justice. Le PFA a informé une équipe juridique éminente possédant une vaste expérience du droit du travail, de la discrimination, des conflits de rémunération entre hommes et femmes et des droits de l'homme. Nous pensons que la FIFA a, en vertu de ses statuts, une obligation de médiation et d'arbitrage dans cette affaire."





La PFA a publié un site Web dans lequel elle expose ses arguments juridiques, économiques et commerciaux pour que la FIFA attribue un prix équivalent à la Coupe du Monde Féminine, ce qui, selon la PFA, représenterait 336 millions de dollars. Selon le PFA, le montant total des primes versées devrait être de 336 millions de dollars pour un tournoi composé de 24 sélections, contre un montant total chez les hommes de 400M$ pour une compétition à 32 équipes.