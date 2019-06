Coupe du monde 2019 : les malheurs sans conséquence de Wendie Renard lors de France-Norvège

Au micro de son ancienne coéquipière Camille Abily sur TF1 après la rencontre, la Martiniquaise a évoqué cet épisode : "On a réussi à ouvrir la marque après la pause. Moi, je fais une grosse erreur. J'entends qu'Amel (Majri) me parle, mais avec le bruit, je ne sais pas ce qu'elle me dit. Et puis, à la fin, elle me dit qu'elle était seule. Je voulais juste la mettre en corner, après je la prends un peu du talon et ça rentre, malheureusement pour nous. Ça nous met un coup derrière la tête. Ça nous rappelle que tous les jours, à chaque minute, il faut garder les pieds sur terre."





"On a eu une belle réaction après mon but. J'ai continué à garder le cap et derrière, je peux remercier mes coéquipières et surtout Eugénie (Le Sommer) qui met ce penalty. Je me suis dit : 'Bon dieu, merci seigneur.' Là je pense que je vais passer au zapping mais je m'en fous, on a gagné et c'est le plus important. On continue notre petit bonhomme de chemin", a ajouté Renard, ne cachant pas son soulagement. Nul doute que la joueuse de 28 ans aura à cœur de livrer une grosse prestation lundi prochain, pour le troisième match du groupe A face au Nigeria.