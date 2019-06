Coupe du monde 2019 : les petits secrets du vestiaire de la Seleção avant France-Brésil

"C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite", déclarait Zinedine Zidane en 2000 dans une célèbre publicité pour Volvic. Par superstition ou par habitude, footballeuses et footballeurs entretiennent des rituels plus ou moins étranges. C'est le cas de Marta, la numéro 10 de la Seleção. Avant chaque rencontre importante, la meilleure buteuse de la Coupe du monde, tous genres confondus, avec 17 réalisations, a ses petites habitudes. "C'est vraiment absurde, mais j'ai tendance à être très tendue", raconte-t-elle au site de la Fifa. "Je passe régulièrement par les toilettes. Mon dieu (rires) ! Mais j'y vais pour rien ; c'est juste une façon de me détendre un peu. Souvent, j'ai aussi du mal à manger. J'ai aussi besoin d'un moment pour moi, où j'en profite pour parler avec Dieu. Pour monter dans le car, je dois absolument passer par la porte de devant. Et ce sera pareil à la descente. Ça paraît dingue, mais c'est mon rituel."