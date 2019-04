Coupe du monde féminine 2019 : qui seront les 23 Bleues retenues ? On s'est glissé dans la tête de Corinne Diacre

"Ma liste est très claire. La feuille, elle est dans ma tête." Jeudi 2 mai, Corinne Diacre révélera, en direct sur TF1, les 23 joueuses retenues pour porter haut les couleurs bleu, blanc et rouge lors de la Coupe du monde organisée du 7 juin au 7 juillet sur le sol français. L'annonce sera réalisée pendant "20h Le Mag", une séquence qui suit le journal de 20h présenté par Gilles Boulleau. Si la pratique est courante chez les garçons, c'est la première fois qu'une liste de l'équipe de France féminine est dévoilée ainsi.





Qui seront les 23 noms qu'elle va égrener un à un ? Elle seule le sait. Depuis son arrivée à la tête des Bleues, il y a un an et demi, la sélectionneuse tricolore a effectué une large revue d'effectif en convoquant pas moins de 49 joueuses différentes au cours des douze rassemblements à Clairefontaine. Mais, depuis quelques mois, ses listes se ressemblent de plus en plus. Comme si les doutes se dissipaient et les certitudes émergeaient. La patronne des Blues s'appuie sur un noyau dur d'une vingtaine de joueuses, à commencer par les cadres, les indéboulonnables, qui seront naturellement présentes dans la liste finale.