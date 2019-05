Coupe du monde féminine 2019 : tour d'horizon des 9 stades du Mondial en France

Tout est fin prêt à accueillir les 24 équipes qualifiées. Vingt-et-un an après le Mondial 98 et trois ans après l'Euro 2016, la France organise la Coupe du monde féminine, une grande première dans l'Hexagone, du 7 juin au 7 juillet. "L'engagement et la volonté des villes hôtes feront du tournoi un événement exceptionnel" selon les mots de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Neuf villes ont été sélectionnées pour héberger les 52 rencontres de la compétition : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Auxerre et Nancy n'ont pas été retenus alors que le Parc des Princes a finalement été choisi alors qu'initialement le Stade Jean Bouin était proposé pour représenter Paris.





À l'instar de ce qui s'est fait l'an dernier en Russie ou il y trois ans en France, les enceintes, qui font l'objet d'un "naming", vont être renommées temporairement en fonction de la géographie afin de ne pas concurrencer les sponsors de la Fifa. Pour cette Coupe du monde, le Groupama Stadium devient le Stade de Lyon tandis que l'Allianz Riviera change pour le Stade de Nice.