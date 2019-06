Coupe du monde 2019 : pourquoi les États-Unis ne sont plus l'Eldorado du football féminin

Pourtant, si les "Yanks" continuent d'amasser des trophées sur la scène internationale, le savoir-faire américain est aujourd'hui plus que jamais concurrencé. Notamment par la D1 française. Financièrement d'abord. Selon une étude réalisée en 2017 par Sporting Intelligence, spécialisé dans l'économie et la finance du sport, la D1 est la troisième ligue féminine la plus rémunératrice au monde (derrière la WNBA, la Ligue américaine de basket, et la Super Netball australienne). Les joueuses de D1 gagnent mieux leur vie que les joueuses américaines même si les salaires moyens (hors primes de match) restent encore faibles (42.188 euros brut en moyenne par an contre 23.301 euros).





Sportivement ensuite. En effet, il y a peu de temps, les joueuses du monde entier se battaient pour faire une pige en Amérique, à l'instar de la capitaine tricolore Amandine Henry passée par Portland. Le championnat nord-américain n'est plus une finalité. "Évidemment, cela reste le pays du soccer féminin mais aujourd'hui, grâce aux évolutions positives, ce n'est plus l'eldorado du football féminin. On a bien réduit le fossé", explique à LCI Sonia Souid, l'une des premières femmes au monde agents de footballeuses et footballeurs. "C'était la locomotive et derrière c'est en train de revenir. C'est pour cela que des Américaines sont venues jouer en France". À l'image d'Alex Morgan, la première star du football passée cinq mois par Lyon à l'hiver 2017.