Professionnelles, licenciées, écoles labellisées... comment le foot féminin français a évolué ?

D'un point de vue européen, un rapport de l'UEFA publié en 2017 confirme la croissance du football féminin dans toute l'Europe, à l'instar de la France. Ainsi, le nombre total de joueuses inscrites était de 1,365 million, contre 1,270 million en 2016, soit une hausse de 7,5% en une année. De plus, pas moins de six pays comptent plus de 100 000 joueuses au sein de leurs associations, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, l'Angleterre et donc la France.





Concernant le nombre de joueuses professionnelles et semi-professionnelles sur le Vieux Continent, il a plus que doublé en quatre ans, passant de 1680 en 2013 à 3572 en 2017. L'essor est également visible chez les plus jeunes. En Europe, le nombre de jeunes filles pratiquant le football est passé de 21 825 en 2013 à 35 183 en 2017.