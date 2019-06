Coupe du monde 2019 : quel adversaire pour les Bleues en 8es de finale (et ensuite) ?

Dit autrement : il y a plus que fort à parier que le prochain adversaire des Bleues sera l’équipe qui terminera troisième du groupe C. Une poule qui connaîtra son dénouement mardi soir, et où tout reste mathématiquement possible avant le dernier match. Pour l’heure, l’Italie est en tête avec six points, trois points devant le Brésil et l’Australie à égalité. La Jamaïque, bonne dernière avec zéro point, doit s’imposer par cinq buts d’écart pour espérer atteindre les huitièmes de finale.





Ayant perdu largement leurs deux premières rencontres, c’est peu dire que les "Reggae Girlz" ne seront pas favorites face à des Australiennes qui ont renversé le Brésil (3-2) lors de la dernière journée. Et si l’on considère donc que l’Australie dominera sans doute la Jamaïque, alors c’est le Brésil qui devient l’adversaire le plus probable des Bleues. Il le sera s’il ne s’impose pas face à l’Italie. Et pourrait l’être même s’il s’impose d’ailleurs, car tout se jouerait alors à la différence de buts...