Coupe du monde féminine 2019 : quels atouts pour les Bleues ?

Les Bleues vont porter tous nos espoirs au cours de la Coupe du monde féminine de football. Dans ce groupe de 23 joueuses, la sélectionneuse Corinne Diacre dispose de quelques cartes maîtresses. Parmi elles, on retrouve Amandine Henry, Wendie Renard, Sakina Karchaoui, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer. Cette équipe compte aussi sept joueuses de l'Olympique Lyonnais, le meilleur club féminin européen de la décennie.



