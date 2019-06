À la découverte des Bleues : qui es-tu, Eugénie Le Sommer ?

Elle fait partie de cette caste un peu particulière, celle des animaux à sang froid que sont les finisseurs, dont l’instinct tout entier porte les courses et les gestes. Pied droit, pied gauche, tête, cuisse ou même hanche: tout est bon, chez elle, pour pousser le ballon de l’autre côté de la ligne de but. Ainsi, la carrière d’Eugénie Le Sommer se résume aisément en chiffres : déjà meilleure buteuse de D1 avec Saint-Brieuc, son premier club (de 2007 à 2010), elle a accentué sa domination sur tous les classements depuis son arrivée à Lyon, dont elle est la meilleure réalisatrice de tous les temps (hommes et femmes confondus) avec 257 pions en 290 matchs de championnat, auxquels s’ajoutent les 42 inscrits en Ligue des champions. Et chez les Bleues, elle culmine à 74 réalisations en 159 sélections, plus très loin du record historique (81 buts) de la retraitée Marinette Pichon. 75, désormais, avec son ouverture du score lors de l'entrée en piste des Bleues contre la Corée du Sud.