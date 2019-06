Coupe du monde 2019 : combien gagnent les joueuses de football ?

Le 21 juin, L'Équipe a publié une enquête sur les salaires des joueuses de l'équipe de France qui confirme cet écart entre les internationales, les Lyonnaises étant bien mieux payées que les Parisiennes, elles même mieux rémunérées que les footballeuses des autres équipes de D1. Ainsi les sept joueuses les plus rétribuées évoluent toutes du côté de l'Olympique lyonnais : Wendie Renard (29.000 euros brut par mois), Amandine Henry (29.000 euros), Griedge Mbock (18.000 euros), Eugénie Le Sommer (15.000 euros), Sarah Bouhaddi (12.000 euros), Amel Majri (10.000 euros) et Delphine Cascarino (10.000 euros). Suivent les Parisiennes Kadidiatou Diani (8000 euros), Gaëtane Thiney (7000 euros), Grace Geyoro (6800 euros) et Eve Périsset (6500 euros). En bas de classement, Maéva Clemaron (FC Fleury), Emelyne Laurent (Guingamp) et Julie Debever (Guingamp) touchent 2000 euros par mois. Solène Durand (Guingamp) est la joueuse de l'équipe de France la moins bien payée avec 1700 euros brut par mois.





D'après une étude réalisée en 2017 par Sporting Intelligence, spécialisé dans l'économie et la finance du sport, la D1 est cependant la troisième ligue sportive féminine la plus rémunératrice au monde (derrière la WNBA, la Ligue américaine de basket, et la Super Netball australienne). En moyenne, les footballeuses qui évoluent dans le championnat français sont rémunérées 42.188 euros brut par an. Plus surprenant, elles gagnent mieux leur vie que les joueuses américaines, payées en moyenne 23.301 euros par an dans un pays où le "soccer" est pourtant implanté depuis de très nombreuses années maintenant.