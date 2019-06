Coupe du monde : surutilisée, contestée ... bilan très contrasté pour l'assistance vidéo après les huitièmes de finale

Dans le cas du Mondial 2019, de nombreuses décisions appuyées par le VAR ont été fortement contestées par les équipes en étant victimes. L’exemple le plus marquant en date, celui des Camerounaises qui, avant la pause face à l’Angleterre (3-0), ont concédé un deuxième but, initialement refusé pour hors-jeu puis validé par le VAR. Le tout avant que cette dernière ne leur refuse un but d’Ajara Nchout au retour des vestiaires. À chaque fois, les Lionnes Indomptables ont longuement contesté ces décisions, arrêtant le jeu pendant quelques minutes.





"A un moment donné, la plupart d'entre nous ne voulaient même plus jouer, on voulait laisser le match aux Anglaises. Mais comme on jouait pour notre pays, on s'est dit qu'on allait défendre nos couleurs jusqu'à la fin bien que l'arbitre ait continué à faire son sale boulot", a déploré en zone mixte la Camerounaise Raissa Feudjio. Et d’ajouter : "Depuis le début de la compétition, on ne fait que se plaindre des arbitres. S'il y a le VAR c'est pour tout le monde, mais là, on a l'impression qu'ils sont contre les pays africains et c'est honteux pour une Coupe du monde."