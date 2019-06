EN DIRECT - Espagne-États-Unis : les Américaines ouvrent le score sur pénalty !

Qui sera le futur adversaire des Bleues en quarts ? Au lendemain de la qualification de l'équipe de France, à la faveur de sa victoire au bout du suspense et dans la douleur contre le Brésil (2-1) au Havre, c'est à Reims ce lundi 24 juin (à 18h, en direct sur TMC et en live commenté sur LCI) que sera déterminé le futur challenger des Françaises au prochain tour. Auteures d'un parcours sans-faute en poules (3 succès, 18 buts marqués, 0 encaissé) les expérimentées États-Unis, championnes du monde en titre, affrontent l'Espagne, équipe novice qui dispute les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.





Pour terrasser les USA, la "Selección" va s'en remettre à la magie de la Coupe du monde. Les joueuses de Jorge Vilda s'attaquent à ce qu'il se fait de mieux en football. "Nous affrontons les meilleures mais les statistiques sont faites pour être brisées", s'est voulu résolument optimiste le sélectionneur de la "Roja". "Il faut être réaliste, c'est très difficile mais nous allons tout donner sur le terrain. Ce sont elles les favorites, c'est certain. Mais vous dites qu'elles peuvent nous détruire. Ça se peut, mais moi j'ai la chance d'entraîner 23 joueuses qui vont laisser leur peau sur la pelouse et c'est un privilège." Pour espérer réaliser l'exploit, les Espagnoles devront résoudre leur problème offensif, un seul but dans le jeu, et résister défensivement.