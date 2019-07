L’équipe féminine des États-Unis se voit offrir plus de 500.000 dollars pour lutter contre l’inégalité hommes-femmes

Dans ce contexte, le quatrième titre de championnes du monde décrochées par les Américaines, et les prises de parole publiques récurrentes de joueuses emblématiques telles que Megan Rapinoe et Alex Morgan, n’ont plus rien de symboliques et apparaissent désormais comme un moyen concret d’obtenir cet "Equal Pay" scandé à maintes reprises en tribunes durant les matchs de l’équipe des États-Unis cet été en France, et même lors de la parade triomphale à New York lundi dernier.