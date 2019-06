Coupe du Monde 2019 : le tableau des huitièmes de finale

La Coupe du Monde 2019 a vu ses premières larmes de joie et de détresse. Hier, les Nigérianes ont explosé de joie en apprenant leur qualification quant aux Écossaises, la douche a été, disons-le, froide. Parmi les autres équipes éliminées de ce Mondial, on retrouve la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Chili et la Thaïlande.





Les Françaises elles, ont idéalement lancé leur Mondial par un festival contre la Corée du Sud (4-0), ont eu du mal à construire le jeu face à la Norvège (2-1) et au Nigeria (1-0), plus regroupées, avec dans les deux cas la VAR et un penalty pour l'emporter. Reste qu'elles sont qualifiées pour les huitièmes comme l'Allemagne, le Nigéria, la Norvège, l'Australie, l'Angleterre, le Cameroun, le Brésil, l'Espagne, la Suède, le Canada, l'Italie, la Chine, le Pays-Bas et le Japon.