À la découverte des Bleues : qui es-tu Amel Majri ?

"Je ne suis pas passée par Clairefontaine comme tant d’autres. J’ai un parcours un peu atypique, marqué par un fort ancrage. Je suis resté chez mes parents jusqu’à 20 ans", raconte au Monde celle qui a obtenu son bac en 2015, à la 4e tentative, pour justifier sa singularité dans le vestiaire des Bleues. Une légèreté permanente qui tranche avec l’environnement de plus en plus pressurisant autour de l’équipe de France. "Elle fait partie des amuseuses", la décrit ainsi sa capitaine Amandine Henry. Sarah Bouhaddi résume : "Amel est heureuse et épanouie. Parce qu’Amel, c’est l’avenir."