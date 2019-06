À la découverte des Bleues : qui es-tu Delphine Cascarino ?

"Elle, c’est la vitesse. Personne ne peut rivaliser avec elle sur ce plan-là. Son crochet droit est mortel", décrit sa capitaine, Amandine Henry. Ailière technique et virevoltante, Delphine Cascarino est en effet ce qu’on appelle une joueuse de percussion, de celles qui créent des brèches et s’y engouffrent telle une lame dans la défense adverse, le plus souvent depuis le côté droit, pour mieux repiquer dans l’axe sur son pied gauche dévastateur... Bien qu'elle soit droitière.