Avec l’engouement sans précédent autour de la Coupe du monde 2019, les Bleues sont-elles devenues "bankables" ?

C’était il y a cinq ans. Une éternité. La Fédération française de football (FFF) se portait alors candidate pour organiser, en 2019, la Coupe du monde féminine et, dans sa liste de stades censés accueillir les matchs, il n'y avait pas la plus grande enceinte du pays, le Stade de France et ses 80.000 places, ses représentants n’imaginant pas un instant pouvoir le remplir.





Un vrai symbole aujourd’hui, alors que l’on sait que les 45.000 billets pour le match d’ouverture France-Corée du Sud de vendredi ont tous trouvé preneurs dès le 7 mars, que l’objectif initial de remplissage des stades à hauteur de 56% a été plus qu’atteint (un million de billets vendus sur… 1,3 million) et qu’une dizaine de matchs se jouera à guichets fermés.