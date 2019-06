Comment les Bleues ont dépassé la gigantesque pression du match d’ouverture (sans faire comme les garçons)

Les Bleues ont-elles suivi ce conseil ? "On pensait souffrir beaucoup plus, mais je crois que les Coréennes ont moins bien géré que nous le facteur émotionnel de la rencontre", a confié, après coup, la sélectionneuse, Corinne Diacre. "Mes joueuses savaient à quoi s'attendre. Je n'ai pas vraiment d'emprise sur leur ressenti. Mais elles savent comment moi je fonctionne. Je me suis préparée comme une joueuse. Je me suis refusé toute émotion. J'attendrai la fin de la compétition."





Pourtant, à écouter lesdites joueuses après la rencontre, il faut croire qu'elles n’ont voulu faire ni comme leurs homologues masculins, ni comme leur coach. Bien au contraire. "Au lieu d’essayer de contrôler les émotions qui pouvaient nous paralyser, on a fait un pacte entre nous", a en effet révélé l’attaquante Gaëthane Thiney, qu’on a vue, comme d’autres joueuses françaises, émue aux larmes durant la Marseillaise. "On s’est données le droit de tout vivre à fond. Si on avait envie de pleurer, on pleurait. Si on avait envie de sourire, on souriait. Mais une fois dans le match, on se devait de tout donner."