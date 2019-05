Coupe du monde féminine de football 2019 : des enfants accompagnent les joueuses le temps d'un entraînement

Il ne reste plus que neuf jours avant le début de la Coupe du monde féminine de football. A Clairefontaine-en-Yvelines, les Bleues prennent le temps d'accueillir des jeunes entre deux entraînements. Nadia, une petite fille de neuf ans, a eu la chance de s'entraîner avec son idole Gaëtane Thiney. Une occasion de relâcher la pression pour les athlètes et de passer du bon temps pour les enfants.



