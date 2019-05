Mondial féminin : après des commandes groupées, des spectateurs dispersés et déçus

"Chers fans, nous avons noté certains de vos commentaires concernant vos billets. Lorsque vous avez passé votre commande, un message indiquant que toutes les places ne se trouvaient pas côte à côte est apparu avant la confirmation de votre achat. Malheureusement, nous ne pourrons pas modifier votre commande", a réagi l'instance internationale du football. "Toutefois, une exception pourrait être faite pour les parents dont les sièges ne sont pas adjacents à ceux de leurs enfants mineurs (18 ans et moins)."





Face aux nombreuses plaintes, elle indique par ailleurs que "moins de 1% de fans ayant demandé des places pour les demi-finales et la finale ont été confrontés à ce problème." Ainsi, "la Fifa et le comité organisateur local (LOC) ont bon espoir que les problèmes seront résolus et que les supporters pourront profiter des matches comme ils l'avaient prévu."