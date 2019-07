Coupe du monde 2019 : Jean-Michel Aulas tacle Corinne Diacre à la gorge et remet en cause la préparation des Bleues

Comme, par exemple, Eugénie Le Sommer, attaquante star de l’équipe de France (et de l’OL), dont le positionnement sur l’aile gauche plutôt que dans l’axe durant la Coupe du monde a été beaucoup reproché à l’ex-entraîneuse de Clermont. "Déjà, notre plan de jeu, ce n’était pas qu’elle reste à gauche. Sauf que c’est ce qu’elle a fait. Pour quelles raisons ? Je pense qu’on en discutera plus tard. Mais Eugénie, ça fait 20 mois qu’elle joue à gauche avec moi. Et quand elle a joué dans l’axe avec son club, on ne peut pas dire que c’est là qu’elle a été la plus performante", a-t-elle notamment déclaré.